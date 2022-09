Mattiello vola in Eredivisie: ufficiale il suo trasferimento al Go Ahead Eagles

L'ex laterale di Juventus, Chievo e Atalanta riparte dall'Eredevisie: ha firmato con il club olandese un contratto di durata annuale.

Prima avventura all'estero per Federico Mattiello che, da svincolato, ha firmato con il Go Ahead Eagles, formazione che milita in Eredivisie.

Il laterale italiano si è legato al club di Deventer firmando un contratto annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il classe 1995 ha debuttato in Serie A proprio con i bianconeri nella stagione 2014-2015.

A gennaio del 2015 il trasferimento al Chievo, ma la sua esperienza con i clivensi viene segnata dal gravissimo infortunio patito contro la Roma.

Rientrato dopo 7 mesi, si infortuna nuovamente procurandosi una frattura composta della gamba che di fatto lo restituisce al calcio soltanto alle porte della stagione 2016-2017.

La Juve lo cede e a titolo definitivo all'Atalanta e da lì Mattiello inizia una girandola di prestiti che lo portano a vestire le maglie di SPAL, Bologna, Cagliari, Spezia e Alessandria.

Scaduto il suo contratto con la Dea, è rimasto senza squadra per una manciata di mesi prima di sposare il progetto Go Ahead Eagles e dare il là ad un nuovo capitolo tutto in salsa olandese.