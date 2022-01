Matheus Nascimento nel mirino del Real Madrid: il Cavani brasiliano

Difficile non pensare che il calcio stia cambiando. Squadre che in precedenza giocavano nelle serie inferiori stanno ora combattendo nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League e Copa Libertadores, mentre i club tradizionali lottano per sbarcare il lunario e rischiano la retrocessione.

Di quelli di quest'ultima categoria, alcuni cercano di mettere insieme squadre economiche e competitive, mentre altri sognano una vendita a un investitore esterno per rinvigorire le loro fortune, come è avvenuto per il Botafogo, recentemente acquistato da John Textor, azienda americana anche co-proprietario del Crystal Palace.

Ma prima che qualsiasi investitore portasse denaro nella società di Rio de Janeiro, il Botafogo sperava già in un futuro migliore grazie a Matheus Nascimento. "O Glorioso". E' uno dei club più tradizionali del Brasile e ha una hall of fame che include le leggende brasiliane Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho. Tuttavia, non vince un titolo nazionale dal 1995 e sono retrocessi tre volte dall'inizio del secolo, accumulando debiti per quasi 200 milioni di euro. Uno scenario del genere non è tradizionalmente favorevole a coinvolgere adolescenti di talento dall'accademia del club, ma il 17enne Nascimento è stato comunque incaricato di ricostruire il Botafogo.

A causa dei suoi capelli lunghi e della sua alta statura, Nascimento è stato a lungo definito "il brasiliano Cavani" e di fatto l'attaccante del Manchester United è uno dei suoi grandi idoli. Il Botafogo, infatti, ha anche provato a organizzare un incontro tra i due mentre Cavani era in Brasile a giocare per l'Uruguay alla Copa America.

Ma le somiglianze non iniziano e finiscono con l'aspetto fisico di Nascimento. Di certo, il più grande punto di forza di Nascimento è il suo movimento mentre gioca da centravanti, viso che l'adolescente in grado di usare il proprio corpo per aprirsi gli spazi così da portare a termine occasioni come pochi altri della sua età.

Anche la sua tecnica e freddezza sotto porta sono impressionanti, ma ha anche attirato l'attenzione per il modo in cui è disposto a lasciare l'area di rigore per cercare di creare opportunità per gli altri come un tradizionale numero 10.

Calciatore senza fronzoli, Nascimento è stato notato per la prima volta dagli scout nel 2015 in una scuola di calcio organizzata da Botafogo a Niteroi, una delle città più ricche del Brasile. La famiglia di Nascimento non ha mai pianificato che il figlio diventasse un calciatore professionista, voleva solo che il ragazzo si divertisse. Il suo talento, però, non sarebbe mai passato inosservato.

Iscritto all'accademia del Botafogo, non ci volle molto prima che il club si rendesse conto di avere una potenziale stella tra le mani, anche se il comportamento generale di Nascimento non lo suggeriva. "È un ragazzo molto calmo, molto familiare" ha detto sua madre, Katyane, a UOL nel 2019. "Parliamo molto con lui e affronta molto bene tutto ciò che è successo. È un ragazzo molto intelligente a cui piace solo giocare a calcio.

Dopo poco Nascimento ha iniziato ad attirare l'attenzione. Sia i club europei che gli agenti hanno iniziato a girare in cerchio nel tentativo di spostarlo fuori dal Sud America. Il Botafogo ha così creato un piano di carriera per il suo adolescente prodigio: "Il Botafogo vede Matheus Nascimento come una risorsa. È un ragazzo che si è distinto per il club e che è stato titolare e capocannoniere delle squadre giovanili brasiliane" ha detto a UOL Tiano Gomes, direttore generale dell'accademia del Botafogo. “È un atleta ad alto potenziale, ma ha molta strada da fare. Dobbiamo essere sereni, obbedendo al naturale sviluppo dell'atleta".

Quel processo ha portato Nascimento a fare il suo debutto professionale nel settembre 2020 contro il Corinthians, subentrando dalla panchina per gli ultimi 10 minuti dello scontro di Serie A. La retrocessione del Botafogo in seconda divisione è stata confermata subito dopo e Nascimento è stato in grado di mettere insieme una serie di gare da titolare nella massima serie prima della fine della stagione, mentre il club si preparava per l'annata 2021.

Nonostante abbia giocato per la peggiore squadra del campionato, Nascimento raramente ha sbagliato e così molti si aspettavano che giocasse un ruolo importante all'Estadio Nilton Santos negli ultimi 12 mesi. Botafogo, tuttavia, ha insistito affinché l'attaccante seguisse il piano stabilito per lui, e invece ha collezionato solo tre presenze in campionato nella scorsa stagione, anche se si è allenato regolarmente con la rosa della prima squadra, con il suo programma specifico su misura utile ad incrementare il suo fisico e la sua forza. Ora si sente che può davvero lasciare il segno nel mondo del calcio maschile nel 2022, visto che il Botafogo è tornato in Serie A con la promozione di novembre.

"Enderson (Moreira, allenatore del Botafogo) ama il giocatore, pensa di essere al di sopra della media", ha detto a Globo Esporte Eduardo Freeland, direttore del calcio del club, quando gli è stato chiesto del Nascimento nel dicembre 2021. "Abbiamo discusso molto su quando sarebbe stato meglio per lui giocare nell'Under 20 e quando sarebbe stato meglio per lui rimanere in prima squadra. Abbiamo trattato quest'anno come una transizione".

L'insistenza sul fatto che Nascimento seguisse il piano stabilito per lui ha persino portato il Botafogo a rifiutare un'offerta da 23 milioni di euro da un club europeo senza nome per il giovane nel maggio 2021. Real Madrid e Atletico Madrid sono stati entrambi citati come parti potenzialmente interessate, ma è probabile che ci siano molti altri club desiderosi di portare Nascimento in Europa, anche se ciò significa pagare la sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro. L'obiettivo principale di Botafogo ora è garantire che ottengano un prezzo equo per il giovane, consentendogli di mostrare ciò che può fare su base settimanale tra i professionisti, il che a sua volta dovrebbe metterli su una base finanziaria molto più solida.

Soprannominato "il salvatore della patria", Matheus Nascimento è pronto a scrivere una nuova pagina.

