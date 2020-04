Matheus Fernandes al Barcellona, il retroscena: "Vuoi darci una riserva?"

Alexandre Mattos, ex ds del Palmeiras, rivela un aneddoto sulla cessione di Matheus Fernandes: "Giocava poco, il Barcellona pensava fossi pazzo".

Una riserva brasiliana al . Fermo restando che si tratta di un giocatore potenzialmente di alto livello, giovane e futuribile, il trasferimento di Matheus Fernandes dal Palmeiras al Barça, concretizzato alla fine di gennaio, è andato proprio così.

Qualche mese dopo, il ricordo di quell'operazione sorprendente è ancora vivo in . Specialmente per la sua apparente stranezza. E a ricordarlo in un'intervista a 'Fox Sports' è Alexandre Mattos, ex direttore sportivo del Palmeiras che oggi ricopre la medesima carica all'Atletico Mineiro.

"A ottobre 2019 ho chiamato André Cury (uomo scouting del Barcellona, ndr) chiedendogli di parlare con Abidal: volevo segnalargli un giocatore. Cury pensava si trattasse di Dudu. Abidal è venuto a vedere un allenamento delle riserve del Palmeiras. Gli ho detto: 'Guarda il numero 35'. In quel momento mi hanno dato del pazzo: 'Vuoi vendere una riserva del Palmeiras, uno che gioca poco, al Barcellona?'".

Sì, proprio così. Operazione imbastita in quei giorni e conclusa tre mesi più tardi, agli sgoccioli del mercato invernale europeo. Costo: 7 milioni di euro più altri 3 di bonus. Con Matheus Fernandes che ha firmato un contratto quinquennale, nel quale è stata inserita una clausola rescissoria di 300 milioni di euro.

Matheus Fernandes milita attualmente nel Valladolid di Ronaldo, a cui il Barcellona lo ha ceduto in prestito semestrale, anche se non è ancora riuscito a esordire in . A luglio passerà infine al Barça. O almeno questi erano i propositi, prima che il ciclone Coronavirus rimettesse in discussione tutte le date del calcio.