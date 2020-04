Materazzi senza filtri: "Odio la Juve, ogni tanto le davo a Balotelli"

Marco Materazzi a ruota libera via Instagram: "Odio tantissimo la Juve, Balotelli si presentò coi calzini del Milan. Ibra inferiore a Messi e CR7".

Marco Materazzi ne ha per tutti. Dalla a Balotelli, passando per Ibrahimovic, Rafa Benitez e quel maledetto 5 maggio. Avviene via Instagram, in una diretta con Sebastien Frey.

L'ex difensore dell' , a colloquio in rete col compagno in nerazzurro, scherza e si confessa tra stoccate e aneddoti. A partire da Madama e SuperMario.

"Quanto odio la sportivamente? Tantissimo, solo sportivamente. Balotelli? E’ il numero uno, bravissimo ragazzo, ma ogni tanto dovevo dargliele: si presentò coi calzini del . Lo dovevo picchiare, ma gli voglio bene".

"Non è una merda, è bravo, un bambinone. Il primo allenamento con noi ha provato a farmi tunnel, non è riuscito a passare: io e Cordoba gli abbiamo dato il ben servito".

Altre squadre

Materazzi riavvolge poi il nastro allo Scudetto buttato via dall'Inter nel 2002 nel match con la .

"Rigiocherei il 5 maggio. Stavamo uscendo dallo stadio e Gresko dice ‘perché sono arrabbiati?’ Di Biagio lo guarda malissimo, e Gresko disse che era già la terza-quarta volta. Un anno perse scudetto, finale di e supercoppa tedesca".

Tra Matrix e Ibra, non è mai corso buon sangue.

"E’ fortissimo, ma non al livello dei più forti come Messi e Ronaldo”.

Infine, la frecciata a Benitez.