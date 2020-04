Materazzi su Conte: "Passato discutibile, ora mi è simpatico"

Marco Materazzi punge di nuovo la . Oggetto la , autentico pallino dei bianconeri, su cui l'ex difensore dell' scherza. Ma non solo, perchè parlando di Antonio Conte arriva un'altra frecciata.

Avviene in una diretta Instagram, dove Matrix 'avverte' Dybala e compagni.

"La deve pensare alla Champions, che quest'anno avrà un nuovo format: anche se la vincono, non si può definire come tale . Scherzo...".

Ecco poi il Materazzi-pensiero su Conte.

"La sua serietà è indiscutibile, era discutibile il suo passato ma ora è diventato interista e mi è più simpatico . Ha ridotto il gap con le prime ed è importante per il futuro, normale manchi qualcosa".

"Il club sta ristrutturando tutto, anche il centro sportivo; bisogna prendere la Juve come esempio. L'Inter rimane sempre l'Inter, ma deve adeguarsi ai tempi. Poi è ovvio che speri che il loro ciclo vincente finisca".

Infine il retroscena sul famoso Inter- del 2010, dove ci fu la rottura tra Balotelli e il popolo nerazzurro.

"Gliel'ho data, è vero. Io voglio bene a Mario, ma se l'era meritata. Oggi siamo tornati a essere più che amici, praticamente fratelli. In quella circostanza fece una cosa che non doveva fare, giocare male; il discorso della maglietta passò in secondo piano".

"Prima della partita, sul pullman ci disse 'oggi entro e gioco male' e a quel punto gliele promisi. Quando entrò, fece un'azione tirando da fuori anziché andare in contropiede: c'era Milito in panchina che lo voleva ammazzare. La settimana successiva alla gara col Barça dissi a Mourinho di schierarmi nelle partitelle contro Balotelli, che dopo pochi secondi se ne andava negli spogliatoi".