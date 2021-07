Mastour lascia la Reggina: è ufficiale la risoluzione del contratto

E' durata meno di un anno l'avventura di Hachim Mastour alla Reggina: risolto il contratto dopo il prestito al Carpi in Serie C.

Altra tappa deludente nella carriera di Hachim Mastour: l'ex talento del Milan ha risolto il contratto che lo legava alla Reggina, con cui non è mai nato un vero e proprio feeling.

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del club calabrese.

"Reggina 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Hachim Mastour. Il club augura ad Hachim le migliori fortune umane e professionali".

Un rapporto durato meno di un anno e caratterizzato da sole 11 apparizioni tra campionato di Serie B e Coppa Italia; a gennaio la cessione in prestito al Carpi in Serie C, dove Mastour ha raccolto dieci presenze e una rete.

Per il fantasista marocchino c'è da ricostruire nuovamente un percorso che fin qui lo ha portato a girare diverse piazze e stati: nel suo curriculum anche esperienze in Spagna, Olanda e Grecia. Con un'unica costante: la cronica mancanza di continuità nonostante doti tecniche fuori dal comune.