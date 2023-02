Mason non sarà più arbitro di Premier: suo l'errore al VAR in Arsenal-Brentford

Sospeso dopo il clamoroso errore al VAR in Arsenal-Brentford, dove convalidò un goal irregolare di Toney, lascia il ruolo di arbitro di Premier.

Il suo clamoroso errore al VAR gli era costato, inizialmente, la sospensione dal turno successivo di campionato. Ora, però, per Lee Mason si chiude ufficialmente l'esperienza di arbitro in Premier League, in seguito ai fatti di Arsenal-Brentford.

Come confermato dalla PGMOL attraverso un comunicato, dopo 15 anni e 287 partite, Mason lascerà l'organizzazione della massima serie inglese.

Alla base della vicenda c'è il clamoroso errore verificatosi in occasione del goal del Brentford siglato da Toney nel finale di partita: Mason, addetto al VAR nel corso del match di Emirates, aveva sbagliato a tracciare le linee in occasione del goal convalidando una rete evidentemente irregolare.

La rete di Toney, infatti, è stata confermata nonostante i replay mostrassero che Christian Norgaard fosse in posizione di fuorigioco prima che il compagno andasse in goal.

Un episodio clamoroso, che ha impedito all'Arsenal di portare a casa l'intera posta in palio, scatenando l'ira di Mikel Arteta:

"Due punti persi. Non è stato un errore umano. È stato un grande, grande, grande errore non concepire e capire il tuo lavoro. Non è accettabile, mi dispiace.

Questo episodio è costato due punti all'Arsenal e non verrà ripristinato. Dovremo trovarli da qualche altra parte in campionato. Ma allo stesso tempo, apprezziamo le scuse e le spiegazioni che sono arrivate".

Per Mason non si tratta del primo errore fatto registrare in questo campionato: a settembre, infatti, aveva annullato un goal al Newcastle nel match contro il Crystal Palace.