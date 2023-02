Escluso già a settembre per un errore relativo ad un fuorigioco, Mason non sarà al VAR nel prossimo turno dopo l'errore sul goal di Toney.

Bufera su Lee Mason, addetto al VAR ed ex direttore di gara di campo al centro delle polemiche dopo quanto accaduto in Arsenal-Brentford, giocata nell'ultimo turno di Premier League. Nel mirino c'è il goal di Toney, in rete al 74' per il pareggio finale degli ospiti dopo l'iniziale vantaggio di Trossard arrivato al minuto 66. Un errore al VAR che costa al fischietto l'esclusione dalle gare di Premier per il prossimo turno.

Il PGMOL, responsabile dell'arbitraggio in Premier League, ha ammesso di come sia stato commesso un "errore umano" che è costato tre punti all'Arsenal, fermato sul pari dal goal di Brentford. Il motivo? Mason, al VAR, si è dimenticato di tracciare le linee corrette in occasione del pari di Toney.

Mason ha fatto parte della squadra arbitrale per l'incontro dell'Emirates, scelto al VAR. La rete di Toney è stata confermata nonostante i replay mostrassero che Christian Norgaard era in posizione di fuorigioco prima del goal del compagno.

Per Mason non si tratta di una prima volta, escluso dalla Premier nel settembre 2022 dopo aver annullato un goal del Newcastle nell'incontro con il Crystal Palace in realtà regolare. Errori che hanno mandato su tutte le furie il coordinare arbitrale Howard Webb, noto ex arbitro inglese ora a capo della categoria.

Webb ha convocato una riunione di emergenza per fare il punto sulla scia di errori di alto profilo da parte della sua squadra arbitrale. Dopo il pari contro il Brentford, ora il Manchester City si è portato a -3 dalla vetta.

Un episodio inaccettabile per il mister dell'Arsenal, Arteta:

"Due punti persi. Non è stato un errore umano. È stato un grande, grande, grande non concepire e capire il tuo lavoro. Non è accettabile, mi dispiace. Questo episodio è costato due punti all'Arsenal e non verrà ripristinato. Dovremo trovarli da qualche altra parte in campionato. Ma allo stesso tempo, apprezziamo le scuse e le spiegazioni che sono arrivate".

Mason non risulta al VAR per nessuna delle gare del prossimo weekend, in attesa di capire se si tratta di un'esclusione definitiva per il resto della stagione, o solamente una nuova punizione singola, dopo quella già avventuta cinque mesi fa.