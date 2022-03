Il Toronto non si arrende: saltato Criscito, obiettivo Masiello

Dopo aver piazzato il colpo Insigne, il Toronto a fare la spesa in Serie A ci ha preso gusto. Naufragato l'affare Criscito, il nome nuovo è quello di Andrea Masiello.

A rivelarlo è 'Sky', spiegando come il difensore del Genoa - indietro nelle gerarchie di Blessin in rossoblù - è stato individuato quale rinforzo utile in retroguardia in luogo del mancato trasferimento del capitano dei liguri a stagione in corso.

Niente Criscito e tentativo per Masiello dunque: il Toronto non si arrende e per il reparto arretrato punta forte nel pescare in Italia.