Il Marsiglia intriga Muriel: l'Atalanta chiede 15 milioni per il colombiano

Sampaoli a caccia di reti per l'attacco del suo Marsiglia: l'ultima idea porta a Muriel, valutato 15 milioni dall'Atalanta.

Luis Muriel si è conquistato col tempo la fama di riserva di lusso, di arma da sfruttare soprattutto a gara in corso per spaccare in due le difese avversarie: forse una considerazione un po' troppo limitante per l'attaccante colombiano, che in realtà ha dimostrato di risultare decisivo anche dal primo minuto.

Probabilmente questo lo ha sempre saputo Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia che in queste ore sembra aver manifestato un interesse degno di nota per l'ex Udinese: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la pista transalpina è da tenere in grande considerazione.

Difficile, al momento, dire se la fumata bianca possa concretizzarsi in tempi brevi: di certo c'è il corteggiamento del club che ha chiuso l'ultima Ligue 1 al secondo posto, valevole l'accesso diretto ai gironi di Champions League, aspetto che potrebbe fare breccia nella volontà di Muriel.

L'Atalanta, dal canto suo, valuta il giocatore 15 milioni di euro, la cifra spesa per l'acquisto a titolo definitivo dal Siviglia nel 2019: a Bergamo non esiste l'intenzione di concedere sconti per uno degli assi portanti della squadra, il quale in tempi non sospetti sarebbe stato ricercato anche dalla Juventus nell'ambito di un ipotetico scambio con Moise Kean.

A frenare il patron Percassi, sempre come sottolineato dal quotidiano milanese, sarebbero stati gli oltre 3 milioni di stipendio della punta italiana, ritenuti non in linea con la strategia economica della società.