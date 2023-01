Marrone verso l'addio al Monza: Zulte Waregem in pole

Luca Marrone è in procinto di salutare a titolo definitivo il Monza: prende quota l'ipotesi di un ritorno in Belgio allo Zulte Waregem.

Sembra essere giunta agli sgoccioli l'avventura al Monza di Luca Marrone: soltanto tre le presenze stagionali per il difensore, vicino a salutare non solo la Brianza ma anche la Serie A e l'Italia.

Nel suo prossimo futuro potrebbe esserci un ritorno in Belgio tra le fila dello Zulte Waregem, club in cui fece molto bene durante la stagione 2016/2017, quando venne ceduto in prestito dalla Juventus (allora proprietaria del cartellino): bilancio di 28 apparizioni e un goal realizzato.

Sullo sfondo restano altre opzioni, al momento più defilate: in lizza anche Standard Liegi, Cagliari e Palermo.

Marrone, capace di ricoprire anche il ruolo di mediano oltre a quello di difensore centrale, non sta trovando spazio al Monza dopo una prima stagione chiusa alla grande: suo il goal del momentaneo 3-3 nella finale di ritorno del playoff promozione contro il Pisa, propedeutico al definitivo 3-4 siglato da Gytkjaer che diede ai brianzoli la certezza della prima storica promozione in A.