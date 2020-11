Marotta svela: "Ci fu un patto di non belligeranza tra Juve e Milan"

L'amichevole tra e Monza, vinta dai nerazzurri grazie ad un goal del giovanissimo Carboni, è stata l'occasione per due amici di vecchia data di rivedersi: Giuseppe Marotta e Adriano Galliani, legati dalle rispettive esperienze nella dirigenza brianzola, avvenute in periodi diversi.

Intervistato da 'Inter TV', l'amministratore delegato del 'Biscione' ha parlato dell'amicizia che da anni lo lega al collega, da sempre visto come un esempio da seguire.

"La stima è reciproca, essendo più giovane ho sempre visto Adriano come un esempio da seguire. Ho cercato di imitarlo, credo che entrambi abbiamo fatto una bella carriera partendo dalla provincia. L'ho conosciuto in un famoso derby vinto dal Varese sul Monza".

Marotta ha svelato l'esistenza di un vecchio patto tra e sul mercato: l'obiettivo era quello di non pestarsi i piedi per i due talenti Marco Simone e Pierluigi Casiraghi.

"Negli anni '80 al Como e al Monza esplosero due ragazzi: uno era Marco Simone, l'altro Pierluigi Casiraghi. Tra Juventus e Milan ci fu un patto di non belligeranza per non darsi fastidio".