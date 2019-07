Marotta rivela: "Icardi? Qualcosa si è mosso", l'argentino ha aperto al Napoli

Marotta parla di novità su Icardi: c'è l'apertura al Napoli e il contatto con De Laurentiis. Il mosaico potrebbe far restare Higuain alla Juventus.

Rispetto a qualche giorno fa, stando alle dichiarazioni di Marotta e alle ultime indiscrezioni di mercato, Mauro Icardi ha aperto alla possibilità di andare al . L' freme per venderlo e aspetta speranzosa.

"Icardi e Nainggolan? Ci sono stati dei contatti e qualcosa si è mosso", queste le parole di Marotta, che fanno presagire qualche novità. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la novità sarebbe rappresentata dall'apertura dell'argentino al Napoli.

Ci sarebbe stato anche un contatto tra De Laurentiis e Marotta. Una chiacchierata su Maurito, con l'Inter che ha confermato la valutazione del giocatore tra i 60 e i 70 milioni di euro. All'Inter fa gioco anche il fatto che il Napoli non è riuscito a chiudere l'affare per James Rodriguez.

D'altronde De Laurentiis ha promesso un colpo importante e, sfumato quasi del tutto James, Icardi resta un nome caldissimo, anche per mancanza di alternative. Con un giocatore da 25/30 goal a stagione, Ancelotti sarebbe sicuramente molto felice, e d'altronde non è un mistero che lui apprezzi Mauro Icardi.

In tutto questo si inserisce anche la e, in particolare, Gonzalo Higuain. Se Icardi dovesse andare al Napoli e la Juventus non dovesse riuscire a piazzare Higuain (vendendo magari Mandzukic e Kean), il Pipita potrebbe restare a e giocarsi le sue chances, come lui spera da almeno due settimane.