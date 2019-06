Marocco-Namibia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Una delle favorite per la Coppa d'Africa, il Marocco, debutta contro la Namibia. Tutte le informazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Il Gruppo D della Coppa d'Africa 2019 si apre con la partita tra e Namibia. La selezione di Hervé Renard parte sicuramente come una delle favorite ai nastri di partenza per la vittoria finale del torneo e, di conseguenza, anche di questa prima sfida.

La Namibia, allenata Ricardo Mannetti, cercherà di limitare i danni, sperando di sfruttare in modo cinico le occasione che si presenteranno. Il Girone D si potrebbe definire di ferro, visto che oltre Namibia e Marocco ci sono anche e .

Nel Marocco ci sono un paio di giocatori che avranno i riflettori puntati: Hakim Ziyech e Achraf Hakimi su tutti, ma ci sarà in campo anche l'ex Benatia.

In questa pagina tutte le informazioni su Marocco-Namibia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MAROCCO-NAMIBIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Marocco-Namibia DATA 23 giugno 2019, 16.30 DOVE Al Salam Stadium, Cairo ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MAROCCO-NAMIBIA

Marocco-Namibia, prima partita del Gruppo D, si giocherà domenica 23 giugno alle ore 16.30. La sfida si giocherà allo stadio Al Salam, impianto che ospita e partite della squadra egiziana dell'El-Entag El-Harby.

Come tutta la Coppa d'Africa 2019, anche questa partita è un'esclusiva di DAZN. Per seguire la sfida in servirà una smart tv che supporta DAZN, oppure collegare il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o PlayStation 4. DAZN è visibile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

In invece come sempre basterà scaricare l'applicazione di DAZN su tablet e smartphone. Su computer basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca della partita è affidata a Federico Zanon.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Dirar, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi, Ziyech, Belhanda; Amrabat, En-Nesyri, Boufal.

NAMIBIA (4-4-2): Kazapua; Hanamub, Haoseb, Horaeb, Nyambe; Hotto, Ketjijere, Shitembi, Starke; Keimuine, Shalulile.