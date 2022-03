MAROCCO-CONGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Marocco-Congo

: Marocco-Congo Data : 29 marzo 2022

: 29 marzo 2022 Orario : 21.30

: 21.30 Canale Tv : Mola

: Mola Streaming: Mola

Marocco e Congo si giocano la qualificazione ai Mondiali del Qatar. Le due squadre tornano ad affrontarsi nella gara di ritorno dei playoff: quella d'andata, giocata venerdì 25 marzo a Kinshasa, si è conclusa sul punteggio di 1-1. Tutto, dunque, è ancora aperto.

Il Marocco si presenta alla partita di ritorno, decisiva per capire chi andrà ai Mondiali e chi invece li guarderà da casa, con i favori del pronostico. Non soltanto per una qualità superiore a quella del Congo, ma anche perché nelle qualificazioni africane è ancora valida la regola del valore doppio dei goal realizzati in trasferta: in sostanza, con uno 0-0 ad andare in Qatar sarebbero Hakimi e compagni.

Il Marocco andrebbe alla fase finale dei Mondiali per la seconda volta di fila dopo aver partecipato all'edizione russa del 2018. Per il Congo si tratterebbe invece di una storica prima volta: la Nazionale della Repubblica Democratica congolese si era già qualificata nel 1974, in Germania Ovest, ma ai tempi la sua denominazione era ancora Zaire.

Di seguito tutte le informazioni utili su Marocco-Congo e su dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO MAROCCO-CONGO

Marocco-Congo, partita di ritorno dei playoff delle qualificazioni africane a Qatar 2022, si giocherà nella serata di martedì 29 marzo 2022 allo stadio Mohamed V di Casablanca, Capitale marocchina: l'orario è quello delle 21.30.

DOVE VEDERE MAROCCO-CONGO IN TV

Marocco-Congo sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Mola, scaricando sul proprio televisore l'app della piattaforma. La gara sarà visibile gratis, senza bisogno di alcun abbonamento.

MAROCCO-CONGO IN DIRETTA STREAMING

Sempre Mola trasmetterà Marocco-Congo anche in diretta streaming, ancora una volta gratis: basterà accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su smartphone, pc o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO-CONGO

MAROCCO (3-5-2): Bono; S. Mmaee, Saiss, Aguerd; Hakimi, Amallah, Amrabat, Louza, Masina; R. Mmaee, En-Nesyri. Ct. Halilhodzic

CONGO (4-4-2): Kiassumbua; Amale, Luyindama, Mbemba, Masuaku; Akolo, Kayembe, Bastien, Wissa; Mbokani, Bakambu. Ct. Cuper