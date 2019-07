Marocco-Benin dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Marocco e Benin si sfidano per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa: le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Si restringe il cerchio delle partecipanti alla Coppa d'Africa, giunta agli ottavi finale dopo un avvincente fase a gironi: uno degli otto match in programma è quello tra e Benin.

Percorso netto per i 'Leoni dell'Atlante' guidati dall'esperto ct Hervé Renard: primo posto e tre vittorie nel gruppo D contro , e Namibia, cadute sotto i colpi di Amrabat e soci.

Più difficoltoso invece il cammino del Benin, qualificatosi soltanto come una delle quattro migliori terze: tre punti nel raggruppamento F, frutto di altrettanti pareggi con , Camerun e Guinea-Bissau. Per 'Les Ecureuils' si è trattato della prima storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il Marocco insegue il secondo successo continentale dopo quello del 1976, finora l'unico in bacheca. Benin che cerca il miracolo del passaggio ai quarti, risultato straordinario per una squadra non candidata alla vittoria finale.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Marocco-Benin: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

MAROCCO-BENIN: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Marocco-Benin DATA 5 luglio 2019, 18.00 DOVE Stadio Al Salam, Il Cairo ARBITRO Helder Martins (ANG) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MAROCCO-BENIN

Marocco-Benin si giocherà venerdì 5 luglio alle ore 18. Fischio d'inizio allo stadio 'Al Salam' de Il Cairo, capitale egiziana. L'arbitro sarà l'angolano Helder Martins, coadiuvato dagli assistenti algerini Abdelhak Etchiali e Mokrane Gourari. Quarto uomo l'egiziano Amin Omar.

Marocco-Benin sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN come tutte le altre gare della Coppa d'Africa. Basterà scaricare l'applicazione di DAZN su una smart oppure collegare il dispositivo a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox One. Metodi alternativi sono la visione tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per guardare Marocco-Benin in diretta bisognerà scaricare l'applicazione di DAZN su tablet o smartphone, mentre chi vorrà vedere l'incontro al pc potrà collegarsi sul sito dedicato. Telecronaca affidata a Marco Russo.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Mazraoui, Saiss, Benatia, Hakimi; Boussoufa, El Ahmadi; Ziyech, Belhanda, Amrabat; En-Nesyri. Ct. Renard

BENIN (4-1-4-1): Aliagbe; Baraze, Verdon, Adenon, Imorou; Adeoti; Dossou, Seibou, Sessegnon, Soukou; Pote. Ct. Dussuyer