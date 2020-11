Marco Rossi e la qualificazione dell'Ungheria: "Ero sicuro che avremmo vinto"

Dietro l'impresa dell'Ungheria, che si è qualificata per , c'è Marco Rossi, allenatore torinese che in terra magiara si è fatto un nome e una reputazione importante, fino alla panchina della Nazionale.

In un'intervista a 'Tuttosport', Rossi ha raccontato come ha vissuto la partita a casa, a causa di una leggera positività al Covid-19.

"L'ho vista in , ma stando sempre in contatto con il mio vice Cosimo Inguscio. Ero sicuro che avremmo vinto. Ero anche indeciso se fare il sesto cambio, anche perché nella ricerca del pari ci eravamo sbilanciati".

A decidere la partita, poi, il goal di Dominik Szoboszlai, un destro da fuori dopo uno strappo nel recupero che ha completato la rimonta.

"Fino a quel momento aveva giocato la sua peggior partita da quando lo alleno. Avevo pensato anche di sostituirlo parlandone con i miei collaboratori. Poi ho deciso di tenerlo in campo perché sapevo che poteva inventarsi qualcosa. E così è stato".

Rossi ha anche parlato del futuro del classe 2000 di proprietà del , affermando che la sua preferenza sarebbe quella di vederlo in , al .

"Per migliorarsi deve giocare in un campionato più competitivo rispetto a quello austriaco. In Italia si completerebbe tatticamente, anche se sta a lui decidere dove andare. Preferirei andasse al Napoli, dato che vivo a Pozzuoli e lo potrei vedere da vicino".