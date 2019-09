Marchisio svincolato cerca squadra: ha offerte dall'Arabia Saudita

Dopo aver lasciaot lo Zenit, Claudio Marchisio cerca squadra: il centrocampista ex Juventus ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita.

Da quel maledetto - del 2016, quando si è rotto il legamento crociato, la carriera di Claudio Marchisio ha subito una svolta. I problemi fisici sono diventati una costante e, soprattutto, dall'estate 2018 non veste più il bianconero.

Pochi mesi fa si è chiusa la sua esperienza allo , in , con la corona di campione. Ma anche tanti infortuni che ne hanno pregiudicato la presenza in campo. Ora, dopo un estate passata a curarsi a e a tenersi in forma, il classe 1986 va alla ricerca di una nuova sfida.

Come riporta 'Tuttosport', Marchisio avrebbe ricevuto offerte da diverse squadre di , ma non ha accettato nessuna di queste per rispettare il suo passato con la Juventus.

L'interesse sull'ex centrocampista della Nazionale non arrivano però soltanto dall' . Ci sarebbero infatti anche offerte provenienti dall', dove potrebbe ritrovare l'amico ed ex compagno Sebastian Giovinco, che gioca nell'Al Hilal e guadagna 10 milioni di euro all'anno.

Marchisio vuole prendersi il suo tempo per valutare la nuova sfida, ma una cosa sembra sicura: non vuole fermarsi e arrendersi ai problemi fisici. La sua carriera continuerà: starà a lui decidere dove. In attesa della proposta giusta.