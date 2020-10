Marchisio e il soprannome Principino: "Dormivo in macchina dopo le serate"

Claudio Marchisio racconta com'è nato il suo soprannome: "Andavo in discoteca con l'abito, dormivo in auto e mi presentavo così agli allenamenti".

Claudio Marchisio è stato per anni il Principino. Ma come nasce il suo soprannome? A raccontarlo, in una lunga intervista rilasciata a 'Vanity Fair', è l'ex giocatore della .

Tutto inizia con la passione di Marchisio per gli abiti eleganti, passione che spesso lo portava a presentarsi in tiro anche agli allenamenti.

"A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Il soprannome “Principino” nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo".

Ma non solo. Marchisio confessa di tenere molto all'estetica, tanto da rubare le creme alla moglie Roberta.

"La ceretta non la faccio perché fa troppo male, uso il rasoio sotto la doccia, come tanti altri calciatori negli spogliatoi. Le creme le rubo a mia moglie, che si incazza, ma del resto lei è bravissima a trovare le migliori".

Infine l'ex centrocampista della Juventus racconta una delle sue paure più grandi.