Marchisio a Pogba: "Vieni alla Juve, sarai di nuovo felice"

Per anni hanno formato una delle coppie di centrocampo più forti e temute d'Europa, facendo le fortune della e dei suoi tifosi: Claudio Marchisio e Paul Pogba sono rimasti ottimi amici, nonostante le loro strade si siano separate.

Il primo ha appeso gli scarpini al chiodo da un po' di tempo, il secondo nel frattempo è tornato al dove sembra aver ritrovato lo smalto dei bei tempi, dopo una stagione deludente e condizionata dai problemi fisici.

Il centrocampista transalpino è uno dei protagonisti della che ha già staccato il pass per la Final Four di con un turno di anticipo: su Twitter ha postato una foto che lo ritrae intento a calciare con la tuta d'allenamento dei 'Galletti' e, tra i commenti, è apparso quello di Marchisio.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉...you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend