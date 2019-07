Marchisio alla Juventus di nuovo: ci sono tre posti liberi in lista

Claudio Marchisio dopo aver risolto il contratto con lo Zenit potrebbe tornare alla Juventus. Verrebbe inserito in lista come prodotto del vivaio.

Dopo il ritorno di Leonardo Bonucci dal la scorsa estate e quello ormai prossimo di Gianluigi Buffon, secondo 'Tuttosport' anche Claudio Marchisio sogna di tornare alla .

Il biondo centrocampista proprio ieri ha risolto consensualmente il contratto che lo legava allo , club in cui era arrivato meno di un anno fa da svincolato dopo il traumatico addio ai bianconeri.

Marchisio però non ha mai dimenticato la Juventus, club in cui è cresciuto e dove grazie a questo particolare potrebbe tornare senza troppi problemi.

Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita.

Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore.

Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre 🔥🚍🔥

Attualmente infatti la Juventus ha tre posti liberi nelle liste di e . Posti tutti riservati a prodotti del vivaio e proprio uno di questi potrebbe essere riempito da Marchisio.

Resta da capire se la società deciderà di concedergli un'altra possibilità, considerato anche che dopo gli arrivi a parametro zero di Ramsey e Rabiot a centrocampo c'è abbondanza. Intanto ieri il Principino era al J Medical ma solo per un controllo dopo l'infortunio al ginocchio da cui sta recuperando.

Marchisio insomma a metà luglio sarà pronto per allenarsi con la sua nuova squadra, squadra che comunque difficilmente sarà di nuovo la Juventus.

La destinazione più probabile, ad oggi, resta l'estero dato che Marchisio ha sempre dichiarato come quella bianconera resterà la sua prima e unica (anno di a parte) maglia in . A meno che un altro clamoroso ritorno non diventi realtà.