Marchi nella storia della Juventus U23: diventa il marcatore più anziano

Segnando contro la Pro Patria, Ettore Marchi è diventato a 34 anni il marcatore più anziano di sempre della Juventus Under 23.

Settima sconfitta in campionato per la Under 23. La compagine bianconera è infatti caduta sul campo della Pro Patria in un match valido per il 23° turno del campionato di Serie C Girone A.

Un ko, quello rimediata dagli uomini di Fabio Pecchia, che prolunga quello che è un periodo non proprio esaltante (una sola vittoria nelle ultime undici uscite in campionato), ma quella dello ‘Speroni’ è stata comunque partita destinata, in qualche modo, ad entrare nelle storia della squadra.

Il match si è concluso sul risultato di 3-2 e a segnare la rete del momentaneo 2-2 al 54’ è stato Ettore Marchi. L’attaccante è arrivato in bianconero martedì scorso in prestito dal Monza nell’ambito della trattativa che ha portato Mota Carvalho alla corte di Brocchi e pochi giorni gli sono quindi bastati non solo per trovare il suo primo goal con la sua nuova squadra, ma anche per diventare il giocatore più anziano ad aver segnato un goal con la Juventus U23.

Marchi, che in passato ha anche vestito le maglie, tra le altre, di Triestina, e , è nato nel novembre del 1985 ed ha quindi trovato la rete con l’Under 23 a 34 anni.