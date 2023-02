Marcelo-Olympiacos, è già finita: ufficiale l'addio del terzino brasiliano

E' durata appena cinque mesi e mezzo l'avventura di Marcelo all'Olympiacos: risolto il contratto tra l'ex Real Madrid e il club greco.

Dieci presenze e tre goal, tutti nella coppa nazionale: è questo il bottino personale di Marcelo con la maglia dell'Olympiacos, club che il 2 settembre 2022 ne aveva annunciato il tesseramento a costo zero dopo la fruttuosissima esperienza al Real Madrid.

Il laterale brasiliano ha risolto il contratto la società del Pireo e, a 34 anni, è dunque alla ricerca di una nuova esperienza che possa dare linfa al finale di carriera dopo l'indigestione di trofei avuta in Spagna coi 'Blancos'.

I cinque mesi e mezzo greci di Marcelo non hanno avuto un andamento del tutto lineare a causa di frequenti problemi fisici che lo hanno condizionato e non poco, limitando l'apporto in campionato (dove i biancorossi occupano la terza piazza) a sole cinque apparizioni, peraltro tutte da subentrato.

Non è andata meglio nemmeno durante la campagna in Europa League, conclusa dall'Olympiacos con due punti all'attivo e un deludentissimo ultimo posto nel Gruppo G, senza nemmeno la consolazione della retrocessione in Conference League che avrebbe dato un sapore diverso all'addio alla seconda competizione europea.

L'apice del Marcelo greco è stato toccato il 15 dicembre con la doppietta inflitta all'Atromitos Atene in Coppa di Grecia, squadra punita con un altro goal anche nel match di ritorno valido per gli ottavi di finale. Squilli che, a breve, avranno gioco forza un altro scenario ad ospitarli.