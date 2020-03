Marca: Real Madrid in vantaggio sul baby Camavinga: vuole le Merengues

Il giovane talento del Rennes Eduardo Camavinga ha scelto il suo futuro: vuole il grande salto e vestire la maglia del Real Madrid.

17 anni e un talento sconfinato: Eduardo Camavinga ha già riempito i suoi profili social di followers dopo aver debuttato contro il lo scorso agosto, per poi diventare uno dei punti fermi del centrocampo del .

Secondo quanto riferito da 'Marca', il classe 2002 sembra aver già scelto il proprio futuro: vuole vestire la maglia del . Una scelta ambiziosa per un giocatore che ha tutte le carte del predestinato: Camavinga vuole fare il salto di qualità nel palcoscenico del club più vincente del pianeta.

Può fare il regista ma anche la mezzala, visione da veterano e fisico esplosivo in un ruolo dove le Merengues stanno 'spremendo' ormai da tempo il solo Casemiro. Un prezioso rinforzo già nell'immediato per mister Zidane, ma un colpo di notevole importanza in prospettiva.

Una personalità impressionante per un giocatore della sua età, capace di imporsi in pochi mesi un campionato come la . Nelle ultime settimane anche PSG e sono state accostate al suo nome, ma la sensazione è che il Real abbia già un piede in pole nella caccia al talento francese di origini angolane.