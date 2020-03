Marca: la Juve vuole Marcelo, sul piatto un quadriennale

La Juventus, pronta a rivedere la fascia sinistra, sarebbe tornata a pensare al terzino del Real Madrid: proposto un contratto quadriennale.

I pensieri di mercato della coinvolgono anche la fascia sinistra. Non un tema assillante, ma neanche da snobbare. Perché alla Continassa, si sa, la perfezione bisogna rasentarla se non toccarla.

Il titolare, in questo ruolo, è ormai da anni Alex Sandro: alti e bassi. Dalle sirene in passato del , al contratto rinnovato fino al 2023, con annesso ingaggio da top player. Detto ciò, tutto può cambiare rapidamente, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta congrua.

Non sorprende, quindi, che dalla si torni a parlare di un possibile assalto della Vecchia Signora a Marcelo. A riportare quest'indiscrezione è 'Marca', secondo cui i campioni d' in carica sarebbero tornati ad accarezzare un'idea mai finita concretamente nel dimenticatoio.

Altre squadre

Il 31enne laterale brasiliano, non così più centrale nel progetto tecnico del , potrebbe seriamente salutare la truppa merengue.

Legato agli iberici fino al 2022, l'ex Fluminense sarebbe intrigato dalla prospettiva di ritrovare un suo vecchio e caro amico, Cristiano Ronaldo, sponsor di lusso per un suo eventuale arrivo alla .

Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che la Vecchia Signora starebbe per mettere sul piatto un ricco quadriennale, mossa fondamentale per battere la concorrenza dei top club che vanno per la maggiore.

Insomma, non solo Emerson Palmieri del Chelsea nei pensieri della Juve, che dovrà anche prendere una decisione circa il futuro di Luca Pellegrini, prossimo a rientrare alla base dopo il prestito al .