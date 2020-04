Marca - Un esterno per l'Inter: occhi su Bellerin

Il profilo di Hector Bellerin interessa all'Inter e non solo: sulle sue tracce anche Atletico Madrid e Siviglia in Spagna.

In assenza di impegni e partite, per i direttori sportivi c'è sicuramente più tempo da dedicare alle possibilità da sfruttare sul mercato che, da quanto si può intuire, sarà dilatato dopo l'eventuale ritorno in campo per completare la stagione 2019/2020.

In attesa di capire quando avverrà la ripresa dell'attività agonistica, l' non perde tempo e con un occhio guarda al futuro: il 3-5-2 di Conte richiede due esterni a tutta fascia in grado di coprire al meglio quella zona di campo, e uno dei profili che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è quello di Hector Bellerin.

Come riportato da 'Marca', la società meneghina ha chiesto informazioni sul conto dello spagnolo, il cui contratto con l' scade nel 2023.

Altre squadre

Da segnalare anche il forte interesse di e : proprio il ritorno in è l'opzione più probabile al momento, dopo l'addio del 2011 quando Bellerin decise di lasciare le giovanili del per tentare l'esperienza londinese.

Bellerin, peraltro, è reduce dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per diversi mesi: prima dello stop era tornato stabilmente nell'undici titolare dei 'Gunners', ritrovando un minutaggio accettabile e una condizione fisica finalmente ottimale.