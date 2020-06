Marc Cucurella, il Getafe a sinistra ha trovato un 'crack'

Marc Cucurella è tra i giovani più interessanti della Liga: mancino a tutta fascia classe '98, non convince il Barça e oggi se lo gode il Getafe.

A primo impatto sembra il classico 'cavallone' tutto corsa, invece Marc Cucurella al dinamismo abbina anche tanta qualità.

Un talento svezzato dal , che nel 2012 lo accoglie nella Cantera dai cugini dell' (dove supera un provino ottenuto grazie a un amico del padre) ma non ne viene mai convinto. Ecco perchè lo dà prima all' e poi al , quest'ultimo diventato il trampolino per un grande salto che appare imminente. Con tanti saluti a Messi e alla Catalogna.

Cucurella ha 21 anni, è mancino di piede e gioca sulla fascia sinistra: terzino (ruolo originario), esterno alto, può fare tutto. E lo fa anche bene, tanto da guadagnarsi una casella tra i gioielli della da seguire nonchè sirene di mercato e l'Under 21 spagnola.

Altre squadre

Rapido, tecnico e intelligente dal punto di vista tattico, è ancora di proprietà del Barça nonostante i blaugrana l'abbiano già ceduto due volte dopo averlo allevato (in Masia lo hanno soprannominato 'Puyol' per evidenti somiglianze nel look).

Nel 2018 l'Eibar lo riscatta a 2 milioni dopo averlo avuto un anno in prestito e i catalani lo 'recomprano' a 4 un paio di mesi più tardi; la scorsa estate il trasferimento al Getafe a titolo temporaneo con riscatto fissato a 6 milioni, ma col Barcellona che si riserva ancora una volta la 'recompra' e si garantisce il 40% su una futura rivendita da parte del Getafe a una terza squadra qualora diventasse definitivamente degli 'Azulones'. Riscatto che il club madrileno ha tutte le intenzioni di esercitare, alla luce della stagione di Cucurella e del potenziale guadagno da una sua eventuale cessione.

Il 2019/2020 di questo funambolico mancino recita 34 presenze, un goal e 5 assist tra Liga, ed , condito da un rendimento costante nella sorprendente ascesa del Getafe in zona Champions. La squadra allenata da Josè Bordalas, fino allo stop per Coronavirus, è stata la rivelazione assoluta del campionato spagnolo: calcio frizzante, pedine interessanti e risultati che ora - con la ripresa e una classifica che la vede quinta - autorizzano a sognare l'Europa.

Cucurella, schierato da laterale di centrocampo e in un paio di occasioni difensore, è una certezza del super Getafe. Duttilità, talento e carta d'identità sono dalla sua, con un futuro che difficilmente sarà ancora 'Azulon'.

Anche se c'è da tornare in campo e finire la stagione, il mercato già impazza e il nome di Cucurella è tra i profili più caldi: in i rumors su (che lo sfiderà in Europa League), e , ma a far notizia è la pista .

Il club di De Laurentiis, a inizio maggio, dopo l'ennesimo accostamento al calciatore prende le distanze con una dura replica social seguita alle dichiarazioni del patron del Getafe Angel Torres.

È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2020

Torres racconta che il patron dei partenopei lo "chiama ogni 3 giorni", tesi smentita in modo netto dal Napoli.

"È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella".

Il Napoli non vuole Cucurella, che si accinge a diventare di proprietà del Getafe e ad essere messo all'asta (piace anche a , Bayer Lervekusen e Monchengladbach). A meno che il Barça non faccia il 'bis', riacquistandolo come avvenuto con l'Eibar due anni fa: ma stavolta, anzichè 4 milioni, ne servirebbero 15. Uno scenario che appare remoto.

Barça a cui Marc, tra l'altro, non risparmia frecciate.

"Il Barcellona è un grande club in cui ciò che conta è vincere, forse con i giovani non hanno più la pazienza di prima e non gli offrono più chances. E' un qualcosa che non mi piace perché nel calcio dovrebbe esserci più fiducia, ma oggi vincere è più importante".

Nel momento in cui il Getafe lo riscatterà, Cucurella si legherà ai madrileni per 4 stagioni e nel contratto sarà presente una clausola rescissoria di 25 milioni. Cifra abbordabile e, viste le doti del ragazzo, vantaggiosa per le pretendenti.

Ricapitolando:

Espanyol da niño

Trafila al Barcellona

Prestito all'Eibar

'Recompra' blaugrana

Prestito al Getafe

Cartellino pronto a diventare 'Azulon'

Probabile cessione lontano dalla

Prima di spiccare il volo, però, per Marc c'è da tornare a sognare e portare in Europa la Madrid meno nobile.