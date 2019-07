Calciomercato Barcellona, Cucurella torna blaugrana: è ufficiale

Il Barcellona ha esercitato la clausola di recompra per Cucurella, che sarà dunque l'alternativa a Jordi Alba come terzino sinistro.

Dopo il prestito positivo all' ,ha guadagnato la possibilità di confrontarsi nella prima squadra del. I blaugrana hanno infatti esercitato ufficialmente la clausola per riportare il giocatore catalano alla corte di Valverde per la prossima stagione.

Lo stesso Barcellona ha confermato di aver pagato la clausola di recompra, così da riavere Cucurella. L'esterno ha giocato trentuno gare siglando un goal nell'ultima stagione all'Eibar, dopo aver esordito con i blaugrana in Coppa del Re l'annata precedente.

Principalmente terzino sinistro, ma in grado di giocare anche come esterno di centrocampo e ala, Cucurella sarà l'alternativa a Jordi Alba. Classe 1998, ha convinto il Barcellona a riportarlo a casa dopo la spesa di due milioni operata dall'Eibar nell'estate 2018.

Se con la prima squadra del Barcellona è sceso in campo solamente per pochi minuti, Cucurella è stato fondamentale per la squadra B nonostante la giovane età. A meno di nuovi acquisti sulla fascia mancina, sarà lui a provare ad ereditare il ruolo da titolare visti i trent'anni di Jordi Alba.

Un'altra casella sistemata per il Barcellona, che dopo gli acquisti di De Jong e Griezmann ora punta seriamente al ritorno di Neymar in blaugrana, mettendo Dembelè e Coutinho sul piatto. Prima offerta blaugrana rifiutata, nei prossimi giorni nuovo assalto.

Ulteriori acquisti potrebbero arrivare al centro della difesa e del centrocampo, considerando il destino non ancora limpido di diversi attuali interpreti del Barcellona, da Rakitic a Vidal.