Maran verso l'esonero: Genoa di nuovo a Ballardini?

Il ko di Benevento potrebbe costare la panchina a Rolando Maran: Preziosi orientato verso l'esonero, al suo posto possibile ritorno di Ballardini.

Penultimo posto e una sola vittoria. Il è in crisi nera, ancor di più dopo il ko di : a pagare, potrebbe essere Rolando Maran.

Lo fa sapere 'Sky', spiegando come Enrico Preziosi sembrerebbe orientato ad esonerare il tecnico ex scelto in estate per ridare slancio al progetto.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Al posto di Maran, qualora in casa Genoa il cambio di panchina dovesse diventare realtà, il nome in cima ai pensieri di Preziosi sarebbe quello di Davide Ballardini. Per l'allenatore romagnolo, si tratterebbe del terzo capitolo alla guida del Grifone.

Maran appeso a un filo, Genoa in difficoltà: si attendono sviluppi.