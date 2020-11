Maradona è ricoverato, il medico tranquillizza: “Non è un’emergenza”

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in Argentina. Il medico personale spiega: "E' qui per dei controlli. E' stato lui a voler venire".

Diego Armando Maradona è ricoverato da qualche ora in una clinica di La Plata, città dove vive e dove allena il Gimnasia.

La notizia ha destato molta preoccupazione in e non solo, anche perché nel corso della sua ultima apparizione pubblica, avvenuta venerdì in occasione della partita contro il Patronato, quando è stato celebrato per i suoi 60 anni, è parso molto indebolito e in difficoltà.

#LPFxTNTsports | ¡Tremendo recibimiento! Así saludaban a Diego Maradona por su cumpleaños 60 en la previa del encuentro entre Gimnasia y Patronato por la #CopaLigaProfesional. ¡Feliz cumple, D10S! 🙌🏽😍🥳



Gimnasia 🆚 Patronato pic.twitter.com/jW5afA4w1b — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) October 30, 2020

A spiegare quali sono attualmente le condizioni dell’ex fuoriclasse del è stato Leopoldo Luque, ovvero il medico personale di Maradona che, parlando ai media all’uscita della clinica Ipensa, ha voluto rasserenare in molti.

“Siamo venuti per dei controlli e per farlo stare meglio. Lui ha accettato. L’idea è quello di farlo restare qui fin quando la situazione non si sarà ottimizzata, ma con Diego non si sa mai. Escludo fortemente che ci siano scompensi e non c’è stata alcuna urgenza. Gli ho solo detto che venendo qui poteva stare meglio e lui ha acconsentito. Non è disidratato. Il giorno prima stava allenando, poi ho scoperto che venerdì non era rimasto in campo. Sono andato a trovarlo e non era del giusto morale. Il compleanno deve essere stato un aspetto che ha complicato le cose”.

🔴 #Maradona "No entró con un cuadro de ACV" Dr. Leopoldo Luque, sobre la salud de Diego | "Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia". “Está mal psicológicamente y eso repercute en el cuerpo. No es fácil ser Maradona”. Vía: #Telefe pic.twitter.com/SidvZrinI3 — Sandy Clivati 😷 🇦🇷 (@sandraclivati) November 3, 2020

Luque ha voluto smentire alcune delle voci circolate nelle ultime ore.

“Farà dei controlli di routine e in base ai risultati vedremo cosa fare. Faremo anche una tomografia celebrale, ma si tratta di un esame già fatto mesi fa. Qui dobbiamo fare una differenza tra la parte mentale e quella fisica. Dal punto di vista psicologico le cose non vanno bene e la cosa si ripercuote sul fisico. Smentisco che ci sia stata una ricaduta sul piano delle dipendenze, altrimenti non sarebbe stata questa la clinica giusta nella quale portarlo. Non è Covid e non parliamo di cose tipo ictus. Conoscete Diego, a volte sta benissimo e altre volte no. Potrebbe stare dieci volte meglio di così e qui potrà fare cose che a volte non possiamo fare. Con lui non è facile, ma lo vedo come un paziente che vuole migliorare”.

La scelta di andare in clinica è stata dello stesso Maradona.