Maradona e il goal all'Inghilterra nell'86: c'è lo 'zampino' di Hugo

Wembley, 1979, amichevole Inghilterra-Argentina. Diego Armando Maradona anticipa ciò che sarebbe successo 7 anni più tardi, confezionando quello che in molti reputano il goal del secolo. Una magia nella quale c'è anche lo zampino del fratello Hugo, tragicamente scomparso poco più di un anno dopo la morte del Pibe de Oro.

Già, perchè la magia di Maradona nei quarti di Messico '86 nel 2-1 ai Tre Leoni non è altro la riproposizione dell'azione super andata in scena nel match di Londra: proprio come ai Mondiali in quell'occasione il Diez dribbla mezza squadra avversaria, ma a tu per tu col portiere britannico Clemence calcia sul fondo.

Ebbene, all'epoca tanto basta per portare Hugo a 'rimproverare' il fratello: motivo? Secondo il più giovane dei Maradona, bisognava scartare anche l'estremo difensore.

Detto fatto: 7 anni più tardi il destino offre a Diego l'opportunità di rifarsi e così, in Messico, oltre alla 'Mano de Dios' va in scena l'assolo da centrocampo concluso col goal agli inglesi. Con la differenza, rispetto a Wembley, che Maradona evita anche l'uscita del portiere. Chissà, magari adesso lassù ne staranno parlando.