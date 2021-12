Manolas-Napoli, addio a gennaio? Può tornare all'Olympiakos

Impiego col contagocce, tanti guai fisici e un futuro che sembra sempre più lontano da Napoli. Kostas Manolas a gennaio potrebbe fare le valigie, col ritorno in patria che al momento appare lo scenario più plausibile.

Lo fa sapere 'Sky', secondo cui il difensore ellenico continua ad essere un obiettivo sensibile dell'Olympiakos. La prossima avversaria dell'Atalanta nei sedicesimi di Europa League ha nel mirino Manolas dalla scorsa estate, quando i tentativi per riportarlo in Grecia (verso cui è volato in giornata, con tanto di multa rimediata in aeroporto) sono risultati vani.

Adesso, però, alla luce di una prima metà di stagione da dimenticare la pista torna ad essere calda: il centrale, scivolato indietro nelle gerarchie di Spalletti in azzurro a causa di infortuni e un rendimento al di sotto delle sue potenzialità, qualora dovesse concretizzarsi l'ipotesi Olympiakos tornerebbe nel club da cui la Roma lo acquistò nel 2014.