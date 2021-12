Manolas ad un passo dall'Olympiacos: già svolte le visite mediche

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente ancora da attendere un po’, intanto però non sembrano esserci più dubbi: l’avventura di Kostas Manolas al Napoli è ormai giunta al capolinea.

Secondo quanto riportato da Sky, il difensore, che nei giorni scorsi si è recato in Grecia, nel corso della mattinata di giovedì ha svolto le visite mediche con l’Olimpiacos.

L’accordo tra il giocatore ed il club ellenico c’era già da tempo e nelle prossime ore verranno limati i dettagli che porteranno all’intesa definitiva tra le due società.

L'articolo prosegue qui sotto

Manolas dovrebbe tornare a vestire la maglia biancorossa a fronte di un esborso da circa 3 milioni di euro.

Approdato in Italia nel 2014, il centrale greco ha vesti per cinque anni la maglia della Roma imponendosi come uno dei difensori più forti e affidabili della Serie A. Nel 2019 il trasferimento al Napoli per una cifra superiore ai 35 milioni di euro, ma in azzurro non è riuscito ad esprimersi con continuità ad alti livelli.