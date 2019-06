Manolas al Napoli, c'è l'accordo: 34 milioni alla Roma, Diawara in giallorosso

Kostas Manolas è pronto a diventare un giocatore del Napoli: alla Roma 34 milioni di euro. Diawara andrà in giallorosso, operazione da 18+2 milioni.

Il colpo sta per diventare realtà: Kostas Manolas, ormai, si può considerare un nuovo calciatore del . Accordo con la raggiunto: il centrale greco lascerà la Capitale e dalla prossima stagione vestirà la maglia azzurra.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Definita la cifra dell'operazione Manolas: nelle casse della Roma pioveranno 34 milioni di euro, due in meno rispetto all'ammontare della clausola rescissoria dell'ex (36). Un affare che consentirà alla Roma di concludere una corposa plusvalenza di 30 milioni.

Accordo totale anche tra Manolas e il Napoli: il difensore riceverà 4 milioni e mezzo l'anno. E andrà a formare una coppia difensiva di tutto rispetto con Koulibaly, colmando così la partenza di Albiol in direzione .

Nell'operazione Manolas, come era già emerso nelle ultime ore, entrerà Amadou Diawara, pronto così a lasciare il Napoli dopo tre stagioni: il centrocampista guineano, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la propria nazionale, si trasferirà alla Roma per 18 milioni di euro più altri due di bonus.

Le trattative, insomma, iniziano a entrare nel vivo. Anche al Napoli e alla Roma. Un'operazione da almeno 54 milioni di euro complessivi che scuote il calciomercato italiano e lancia un segnale: gli azzurri, in attesa di James Rodriguez, non vogliono rimanere a guardare i colpi della .