Manolas al Napoli, visite mediche in corso a Villa Stuart

Kostas Manolas si prepara a cominciare la sua avventura con il Napoli. Visite mediche in corso, poi andrà a Dimaro.

Comincia oggi la prima vera tappa della nuova vita di Kostas Manolas. Dopo cinque anni trascorsi a , oggi il difensore greco sta effettuando le visite mediche con il . Si trova a Villa Stuart, da dove poi dovrebbe partire direttamente verso Dimaro, sede del ritiro partenopeo.

Il giocatore è stato voluto fortemente dal Napoli, in modo da formare una coppia a dir poco rocciosa con Koulibaly. Alla Roma è stata versata la clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Anche se nell'affare è rientrata anche la cessione di Diawara ai giallorossi.

Kostas Manolas, se tutto dovesse andare secondo i piani, sarà già stasera a disposizione di Carlo Ancelotti nel ritiro di Dimaro, dove il Napoli si allena già da circa una settimana.

Il greco dovrà darsi da fare per cominciare la preparazione e portarsi 'a livello' degli altri. Non è ancora presente in ritiro invece il suo prossimo compagno di reparto Koulibaly, impegnato ancora in Coppa d'Africa con il suo .