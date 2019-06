Manolas al Napoli, è fatta: Diawara alla Roma, manca solo l'ufficialità

Firme tra Napoli e Roma, doppio affare sull'asse azzurra-giallorossa: il greco sarà il nuovo difensore di Ancelotti.

La trattativa sembrava aver subito una fase di rallentamento, ma dopo qualche piccolo intoppo, l'affare è andato in porto. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità dell'accordo tra e : Manolas giocherà in azzurro, Diawara con la maglia dei giallorossi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo Sky Sport, infatti, l'affare è fatto: firme in corso tra i due club e trasferimento imminente per i due giocatori, che si scambieranno i ruoli per rinforzare i rispettivi reparti. Manolas giocherà al fianco di Koulibaly, mentre Diawara proverà ad essere protagonista nella nuova Roma di Fonseca.

Manolas approderà al Napoli grazie al pagamento dei 36 milioni della clausola rescissoria, di cui due andranno al giocatore e al suo procuratore: alla corte di De Laurentiis ne guadagnerà 4 più bonus. Dall'altra parte Diawara, sul quale Fonseca crede tantissimo per il suo progetto giallorosso.

Il centrocampista della Guinea, eliminato dalla Coppa d'Africa nonostante la vittoria nell'ultimo turno, arriverà alla Roma per circa 21 milioni di euro: più di quanto previsto inizialmente per Diawara, ma necessari per poter sbloccare l'addio di Manolas verso il Napoli.

Tornando a Manolas, decisiva la volontà del giocatore, presente nell'incontro tra Giuntoli e il suo agente in quel di Montecarlo: dopo cinque stagioni con la Roma, giocherà la con il Napoli, magari a caccia del suo primo trofeo in .