Nuova avventura per Mannone: ripartirà dal Monaco

Vito Mannone ripartirà dalla Ligue 1 a dal Monaco. Ad attendere il portiere nel Principato ci sarà un contratto biennale.

Quando nel 2005 ha lasciato il settore giovanile dell’ per legarsi all’, Vito Mannone probabilmente non immaginava che la sua carriera si sarebbe tutta sviluppata lontano dall’ .

Il portiere di Desio, dopo aver vestito le maglie dei Gunners, dell’, del Sunderland, del Reading, del e dell’Esbjerg, si è riavvicinato notevolmente ai confini italiani, ma ad attenderlo ci sarà una nuova esperienza all’estero: quella al .

Come riportato infatti da Sky, Mannone, che è attualmente svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Reading e dopo le due ultime annate vissute in prestito negli e in , si legherà al club del Principato per le prossime due stagioni.

Vito Mannone, 32 anni, in carriera ha giocato in Premier League, in Championship, in e in Superligaen, e la rappresenterà quindi il suo quinto campionato diverso in un quarto paese diverse.

Titolare dell’Italia U21 tra il 2009 ed il 2010 (8 le presenze complessive), può vantare 8 presenze in , tutte difendendo la porta dell’Arsenal, e nel 2019 è stato eletto miglior portiere della MLS.

Al Monaco proverà a contendere una maglia da titolare a Benjamin Lecomte.