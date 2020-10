Mangia vola con Malta: è il ct che ha migliorato di più il ranking FIFA

Devis Mangia sta stupendo positivamente alla guida di Malta: sua la miglior scalata (6 posizioni) nel ranking FIFA aggiornato.

La carriera di Devis Mangia è finita nel dimenticatoio: dopo aver raggiunto la notorietà in qualità di commissario tecnico dell'Under 21 azzurra tra il 2012 e il 2013, sfiorando il successo agli Europei di categoria, del 46enne nativo di Cernusco sul Naviglio si sono un po' perse le tracce.

Oggi allena la nazionale maggiore di Malta, squadra affrontata in più occasioni anche dall' : nonostante non abbia a disposizione una rosa in grado di eccellere dal punto di vista tecnico, Mangia è comunque riuscito a togliersi una gran bella soddisfazione.

Nell'ultimo aggiornamento del ranking FIFA, infatti, Malta è la squadra che più di altre ha migliorato la sua posizione balzando dal 186esimo al 180esimo posto: merito del rendimento offerto in , dove nell'ultimo turno è arrivata una vittoria esterna allo scadere in Lettonia.

Altre squadre

Malta si trova al secondo posto nel girone 1 della Lega D con cinque punti conquistati, gli stessi in meno rispetto alle Fær Øer che si avviano a vincere il raggruppamento e a ottenere la promozione in Lega C.

Per dovere di cronaca, il leader del ranking FIFA è sempre il , seguito da e ; dodicesima piazza per l'Italia alle spalle di e .