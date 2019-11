Mandzukic ha deciso: via subito dalla Juventus, vuole allenarsi con lo United

Dopo mesi ad allenarsi da solo, Mandzukic vuole lasciare la Juve a dicembre: lo aspetta lo United. Trattativa avviata: nei discorsi anche Can e Pogba.

Tra Mario Mandzukic e la c'era aria di divorzio già dall'estate. Anche prima che Maurizio Sarri decidesse di escludere il croato dalla lista Champions, turning point decisivo per chiudere l'esperiienza bianconera dell'ex e . Ora, con il mercato di gennaio che si avvicina, l'addio sembra prendere sempre più piede.

Come riporta 'Tuttosport', ad attendere il classe 1986 c'è il Manchester United, rimasto con pochissimi attaccanti (Rashford, Martial e il giovane Greenwood) dopo le cessioni all' di Sanchez e soprattutto Romelu Lukaku. La trattativa corre spedita verso il lieto fine per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro, tanto basta alla per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Mandzukic sarebbe però molto impaziente di lasciare e la Continassa, dove si sta allenando da solo da diversi mesi, per volare oltremanica e iniziare la sua prima esperienza in Premier League, dopo aver giocato e vinto in , e . Tanto che si sta facendo largo l'idea di andare a Manchester già a dicembre per allenarsi con i 'Red Devils'.

L'idea sarebbe più che fattibile con un accordo tra club e non sarebbe la prima volta. Il caso più eclatante ha riguardato Thiago Silva, che quando è passato dal Fluminense al è rimasto 6 mesi a Milanello senza giocare aspettando che i rossoneri liberassero un posto da extracomunitario.

Questa volta la questione sarebbe invece solo di attesa per il tesseramento, che può diventare ufficiale solo a gennaio 2020. I dirigenti di Juve e United sii sono già seduti al tavolo, dal quale nelle conversazioni potrebbero emergere altri nomi come quelli di Emre Can e Paul Pogba, sempre caldi in casa bianconera. Occhi sul futuro in attesa del saluto al numero 17 dopo quattro anni e mezzo di trionfi.