Mandzukic snobba Sarri: "Non parlo del passato"

Mario Mandzukic si tuffa nella nuova avventura in . L'attaccante croato, nella conferenza di presentazione da calciatore dell'Al Duhail, ha parlato anche di .

E facendolo, SuperMario ha di fatto snobbato Maurizio Sarri che dal suo arrivo lo ha accantonato dal progetto bianconero.

" Sarri? Non mi piace parlare del passato . Tutto quello che dovevo dire l'ho postato sui social, non mi ripeto. Allegri? Ogni allenatore è diverso, ho imparato da tutti e sono stato felice di lavorare con lui".

" E' stato qualcosa di nuovo per me , sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Lavoro duro per tenermi in forma".

Riguardo i mesi vissuti da separato in casa, poi, Mandzukic si lascia andare ad una confessione.

Il motivo che lo ha portato a salutare la , oltre all'esclusione dai piani tecnici, è chiara.

"Ho avuto abbastanza tempo per riflettere su tutte le offerte che ho ricevuto e la mia lunga militanza in Europa mi ha fatto pensare seriamente sulla ricerca di un altro posto in cui continuare a lavorare. Il club mi ha trasmesso passione, nonché i miei discorsi con l’allenatore e con Benatia che ha elogiato il club e l’esperienza che sta vivendo ora. Il club mi voleva davvero".

"Ho parlato con il presidente, ama il calcio e supporta la squadra. Ho avuto tempo per pensare. Benatia è un giocatore meraviglioso e una persona meravigliosa, la sua presenza è utile per me".