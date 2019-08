Mandzukic al Manchester United, fumata nera: salta l'affare con la Juventus

Dopo Dybala al Tottenham, è saltata anche la trattativa per il passaggio di Mario Mandzukic al Manchester United: il croato in arrivo alla Continassa.

Dal potenziale trasferimento in Premier League alla Continassa. Mario Mandzukic, alle 15.28, ha fatto il suo ingresso presso il centro sportivo della . Chiaro segnale di come il trasferimento al sia prossimo alla fumata nera.

Fallito lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, i Red Devils hanno deciso di non affondare il colpo sull’esperto attaccante croato. Insomma, la sponda rossa di Manchester ha altre priorità. Vedi, ad esempio, l’idea di prendere lo svincolato Fernando Llorente.

Ora, quindi, i campioni d’ sono chiamati ad acquisire un nuovo potenziale cliente. Nelle puntate precedenti qualche club della ha provato a sondare il terreno, senza effettuare mosse concrete.

Legato alla Signora per altre due stagioni, Mandzukic non vuole prendere decisioni affrettate. In definitiva, la fretta - in questo caso - potrebbe rivelarsi cattiva consigliera. Niente Manchester United. Niente Premier League. È ancora, per il momento, tempo di .