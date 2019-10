Calciomercato Juventus, Mandzukic ha un accordo col Manchester United

Accordo raggiunto tra Mario Mandzukic e il Manchester United che non perde di vista nemmeno lo scontento Emre Can.

Sfumato proprio sul più bello il trasferimento in , Mario Mandzukic è rimasto alla dove Maurizio Sarri non lo ha ancora utilizzato: fuori dalla lista Champions, il croato è ai margini della rosa e quelle poche volte che è stato convocato - contro , e - si è sempre seduto in panchina senza fare l'ingresso in campo.

E pensare che il suo presente doveva essere all'Al-Rayyan, che alla fine non ha trovato l'accordo definitivo con il classe 1986: quello che, secondo 'Tuttosport', ci sarebbe già tra il giocatore e il , estimatore di vecchia data.

Già in estate sembrava che l'ex dovesse trasferirsi in , ma la chiusura anticipata del mercato inglese non ha permesso tempi più lunghi per raggiungere un'intesa completa tra i club. Operazione che potrebbe essere solo stata rimandata di qualche mese.

Mandzukic potrebbe, infatti, raggiungere Ole Gunnar Solskjaer già nel mese di dicembre in vista dell'ufficialità che arriverebbe a gennaio con l'apertura della sessione invernale, in modo da ambientarsi in un posto completamente diverso per usanze e abitudini oltre che negli schemi tattici del tecnico norvegese.

Un epilogo che sarebbe difficile da digerire per i tifosi bianconeri, da sempre affezionati a un giocatore che ha sempre dimostrato uno spirito guerriero, spesso snaturando il suo ruolo di punta con un sacrificio in fase di ripiegamento difensivo che non è passato inosservato.

Il Manchester United potrebbe pescare ancora dalla Juventus: sulla lista c'è anche il nome di Emre Can, piuttosto scontento dopo aver saputo dell'esclusione dalla lista europea che lo ha sorpreso e non poco. Dal ritiro della ha fatto sapere che presto avrà anche lui le sue opportunità: sempre che Sarri gliele conceda...