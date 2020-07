Mandzukic-Al Duhail, è già finita: ufficiale la risoluzione consensuale

Mario Mandzukic saluta il . Arrivato a gennaio scorso, l'ex attaccante della ha risolto consensualmente il contratto con l'Al Duhail.

Mandzukic, nella finestra invernale, aveva lasciato la Juventus dopo 5 stagioni di successi in cui era diventato un beniamino del popolo bianconero: con l'arrivo di Sarri, però, per SuperMario non c'è stato più posto.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V