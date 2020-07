Futuro Mandragora, Marino: "Recompra Juve prorogata a settembre"

Il direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, fa il punto sulla situazione legata a Mandragora: “Non so se la Juventus lo prenderà”.

Quello di Rolando Mandragora è un futuro tutto da scrivere. Fino a poco più di una settimana era praticamente scontato il suo ritorno alla , poi il brutto infortunio rimediato nella sfida di campionato contro il Torino ha rimesso ogni cosa in discussione.

Il club bianconero era pronto a riportare il centrocampista alla base a fronte di un esborso da 26 milioni di euro, per poi decidere se tenerlo in rosa o se inserirlo come contropartita tecnica in qualche operazione di primo livello.

La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, costringerà ora Mandragora ad uno stop di diversi mesi e la cosa ovviamente potrebbe cambiare le carte in tavole.

A fare il punto della situazione è stato nelle scorse ore il direttore sportivo dell’, Pierpaolo Marino, ai microfoni di Sky.