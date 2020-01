Mandorlini riparte dal Padova: anche il figlio Matteo nella sua squadra

Nuova avventura per Andrea Mandorlini: è il nuovo allenatore del Padova, squadra nella quale milita anche suo figlio Matteo.

Andrea Mandorlini riparte dal . Il club biancoscudato ha infatti deciso di affidare all’ex tecnico di , Cluj, e la sua panchina dopo l’esonero di Salvatore Sullo.

A confermarlo è stato proprio il Padova attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Calcio Padova informa che la panchina della prima squadra è stata affidata a Mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo”.

Un’occasione importante per Andrea Mandorlini che non solo avrà la possibilità di allenare in una piazza importante a più di un anno dal termine della sua avventura alla , ma che a Padova avrà anche l’occasione di lavorare con uno dei suoi figli.

Matteo Mandorlini infatti milita da tre stagioni nella compagine biancoscudata ed ha anche indossato la fascia di capitano in alcune gare di questa annata. Nel corso di questo campionato di Serie C, ha già totalizzato 16 presenze condite da 2 goal.

Andrea Mandorlini, che ha già allenato nella stagione 2006/07, nella giornata di lunedì per la prima volta ha diretto un allenamento con suo figlio ai suoi ordini.