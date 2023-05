Mancosu illumina Perugia-Cagliari: goal da centrocampo

Primo tempo senza storia a Perugia, con il Cagliari avanti di tre reti: il tris ad opera di Mancosu, euro-goal dal cerchio di centrocampo.

Il primo tempo si è chiuso con la ciliegina sulla torta. La prima frazione al Curi, contro il Perugia, è stata dolcissima per il Cagliari di Ranieri. Amarissima per la formazione di Castori. Un secco 3-0 senza storia, culminato con il goal di Mancosu da centrocampo.

Sulle ali dell'entusiasmo sin dai primi minuti, il Cagliari ha giocato senza preoccupazioni a Perugia, a caccia del terzo o del quarto posto in classifica che varrebbero le semifinali playoff.

Ha aperto le danze Lapadula, sfruttando la grossa indecisione della retroguardia di casa. Dunque ci ha pensato Azzi, ancora una volta grazie alla non irreprensibile difesa del Perugia. Poi, Mancosu.

L'ex Lecce, al 45', ha ritrovato la giocata che si candida ad essere tra le migliori dell'intera Serie B 2022/2023: ripartenza Cagliari e conclusione dal cerchio di centrocampo a battere Gori, estremo difensore del Perugia visto fuori dai pali.

Gori era entrato in campo al posto dell'infortunato Furlan cinque minuti prima. Un match, quello del Curi, in cui il Perugia è apparso in grande difficoltà in ogni azione del Cagliari, tanto da subire anche il quarto goal, ad opera di Kourfalidis, nella ripresa. E dunque il quinto, ancora da parte di Lapadula.

Con sole due gare ancora da giocare, ora il Perugia è in enorme difficoltà: terzultimo, lotterà per ottenere almeno il piazzamento playout ed evitare così la retrocessione diretta.

Attesa per le gare di Benevento, Brescia, Cittadella, SPAL e Cosenza: ultimi attimi di una stagione di Serie B a dir poco equilibrata, in cui la quota 40 potrebbe non bastare.