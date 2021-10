Mancini visiona il giovane Lucca: il ct azzurro presente a Pisa-Pordenone

Il ct della Nazionale Mancini ha assistito a Pisa-Pordenone per vedere da vicino Lucca, giovane e promettente attaccante nerazzurro.

Presenza importante oggi all'Arena Garibaldi, teatro della sfida tra Pisa e Pordenone valida per la 9ª giornata di Serie B. Sulle tribune dello stadio pisano erano presenti infatti il ct della Nazionale Roberto Mancini e il suo vice Alberigo Evani.

Il motivo della presenza dello staff azzurro era il desiderio di visionare da vicino Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa autore di un inizio di stagione con i fiocchi con 6 goal in 8 partite.

Il fatto che Mancini ed Evani fossero a Pisa non è passato certo inosservato, come riporta la Lega B sui propri canali social.

Hey ma io quei due li conosco 👀 Vero @PisaSC❓ pic.twitter.com/bJH8N2Lgyv — Lega B (@Lega_B) October 24, 2021

Già da qualche settimana si parla di una possibile convocazione in azzurro di Lucca da parte di Mancini, che non ha mai avuto problemi a chiamare giovani talenti prima che si conquistino la ribalta come dimostrano i casi di Zaniolo e Raspadori.

Lucca nella gara col Pordenone non ha segnato, ma le prossime settimane diranno se Mancini andrà nuovamente a visionarlo da vicino e se lo convocherà già per i prossimi impegni della Nazionale.