Mancini positivo al coronavirus: chi allena la Nazionale

Roberto Mancini è positivo al Covid-19 e quasi certamente non ci sarà nei prossimi impegni della Nazionale. Ecco chi lo sostituirà in panchina.

La Nazionale tornerà in campo nelle prossime due settimane e quasi certamente lo farà senza Roberto Mancini in panchina. Il CT infatti è risultato positivo al coronavirus.

Nel caso in cui non dovesse negativizzarsi Mancini non potrà guidare gli allenamenti, nè sedersi in panchina durante le partite contro Slovenia, e -Herzegovina. Ma chi prenderebbe il suo posto?

Lo staff tecnico azzurro è composto da quattro assistenti di Mancini: Alberico Evani, Giulio Nuciari, Attilio Lombardo e Fausto Salsano. Tutti ex compagni e uomini di assoluta fiducia del CT.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Non è però del tutto escluso neppure che a guidare la Nazionale per le prossime tre partite possa essere Gianluca Vialli, attualmente capo-delegazione dell' ma con un passato da allenatore al . Oltre che grande amico di Mancini dai tempi dello Scudetto alla .