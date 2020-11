Orgoglio Mancini: "In questa Nazionale c'è gente più brava di me"

Roberto Mancini esulta per l'approdo alla Final Four di Nations League: "A dare fiducia ai giovani ci si guadagna sempre".

L' è ufficialmente qualificata per le Final Four di , un percorso frutto del duro lavoro svolto da Roberto Mancini: il commissario tecnico ha avuto la sfortuna di non poter festeggiare sul campo assieme ai suoi ragazzi, dopo aver appreso della positività al Covid-19.

Un fulmine a ciel sereno che però ha compattato ulteriormente il gruppo azzurro, autore di due grandi prove contro e che hanno certificato la vittoria di un girone terminato senza alcuna sconfitta.

Intervenuto al 'Social Football Summit', Mancini ha ovviamente espresso tutto il suo orgoglio per il risultato raggiunto, a maggior ragione dopo il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

"Non andare ai Mondiali è stato un brutto colpo per tutti. Abbiamo cercato di cambiare dando spazio a più giovani, per rinfrescare il tasso tecnico. Con questa caratteristica abbiamo dato nuova linfa al sistema. I tifosi si sono riavvicinati alla Nazionale e hanno mostrato un affetto sentito anche in questo periodo delicato".

Tanti gli elementi che daranno una grossa mano agli Europei del prossimo anno.

"Noi eravamo pronti per giocare gli Europei quest'anno, il rinvio ci ha dato la possibilità di testare altri ragazzi. Locatelli non c'era l'anno scorso, anche Berardi che sta dando ottimi segnali. Poi c'è Bastoni che si sta inserendo alla grande. Al momento della creazione della lista sarà un problema, un 'dolce' problema. Un nuovo Mancini? In questa squadra non c'è, ma c'è gente anche più brava".

La fiducia alle nuove leve alla fine ha ripagato.