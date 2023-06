Per sostituire Spalletti sulla panchina del Napoli il presidente vuole un profilo internazionale e avrebbe contattato anche il ct dell'Italia.

La bomba la lancia il 'Corriere dello Sport': Roberto Mancini, il ct della nazionale, sarebbe tra i dieci profili individuati dal presidente Aurelio De Laurentiis per portare avanti il lavoro di Spalletti sulla panchina del Napoli campione d'Italia. E sarebbe anche già stato contattato telefonicamente.

Cerca un profilo internazionale, il presidente azzurro, che desidera portare continuare il ciclo vincente della sua squadra senza fermarsi al "solo" terzo Scudetto e alzando l'asticella delle ambizioni con un manager di caratura mondiale. Dopo i contatti con Luis Enrique, ex ct della Spagna depennato dalla lista perché sogna la Premier (su di lui ci sarebbe anche il PSG), il presidente azzurro avrebbe sondato anche la disponibilità di Roberto Mancini.

L'intenzione è chiara: trovare un tecnico che sposi la filosofia spallettiana e porti avanti quel 4-3-3 che tanto ha stupito in campo, soprattutto nella prima parte di stagione. In tal senso 'il Mancio' sarebbe il profilo ideale: è proprio il 4-3-3 il vestito con cui la Nazionale si è laureata campione d'Europa. In quella squadra c'erano anche Meret, Di Lorenzo e Raspadori, che raggiungeranno il ct anche per le Final Four di Nations League in programma in Olanda dal 14 al 18 giugno contro i padroni di casa, la Spagna e la Croazia.

Destini azzurri che si incrociano dunque, come nella telefonata interlocutoria che avrebbe persino leggermente spiazzato il ct della nazionale, stando a quanto scritto dal 'Corriere dello Sport'.

"DeLa ha pensato anche a lui (Mancini, ndr) come già accadde un bel po’ di anni fa dopo Donadoni - scrive il quotidiano - Lo ha chiamato, lo ha contattato come si dice in questi casi, chiacchierando del più e del meno, chiedendogli intenzioni e programmi e poi del Napoli".

La squadra azzurra, piena di talento a partire da Kvara e Osi, troverebbe nuovo respiro e nuove motivazioni con l'arrivo del tecnico campione d'Europa in carica. Dalla prospettiva di Mancini, dopo la fallita partecipazione al Mondiale, la panchina del Napoli rappresenterebbe una nuova stimolante sfida nonché il ritorno ad un lavoro quotidiano sul campo. Il contatto tra le parti è stato stabilito, poi si vedrà. Quando? Probabilmente non prima della fine della Nations, cioè il 18 giugno.

Se l'idea-Mancini dovesse naufragare, il presidente azzurro continuerà la sua ricerca: il prossimo profilo al vaglio sembrerebbe quello di Italiano, dopo che sono stati esclusi i nomi di Thiago Motta che vuole restare a Bologna, del già citato Luis Enrique, di Conceiçao che non convince a pieno e del tedesco Nagelsmann, per il quale il Bayern Monaco chiede circa dieci milioni (contratto fino al 2026). Citati 6 nomi di una lista di "almeno" 10: chissà De Laurentiis quali altri sorprese avrà in mente.